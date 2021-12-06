"Уголовная ответственность": дело певицы МакSим набирает обороты

У МакSим, кажется, наступает еще один сложный период в жизни. Юрист Елена Нестерович объяснила, что ждет артистку.

Певица МакSим во время не оплатила налоги, поэтому сейчас она оказалась в "чёрном списке" должников. Она должна вернуть почти полмиллиона рублей. Неизвестно, в состоянии ли она осилить такую сумму.

"Срок уплаты имущественных налогов физических лиц за 2020 год истек первого декабря 2021 года, налогов с доходов – в июне 2021 года. С этого момента на сумму налога в случае неуплаты начинает начисляться пеня. Налоговая инспекция имеет право взыскать неуплаченные суммы и пени по суду, когда решение вступит в силу, – через приставов", – начала свое объяснение Елена Нестерович.

Юрист не смог сделать утешительный прогноз. По его словам, в худшем случае певицу может ждать серьезное наказание.

"За злостную неуплату налогов в течение трех лет может грозить и уголовная ответственность. Уголовная ответственность и уголовное наказание зависит от суммы недоимки за три последних года. Так, согласно статье 198 УК РФ, если общий долг составит более 900 тысяч рублей, и эта сумма будет превышать 10% от всей суммы налоговых обязательств, то неплательщику может грозить срок заключения до одного года. Наказание устанавливается в соответствии с тяжестью совершенного преступления", – заявил эксперт.

Пока звезда не давала комментариев на этот счет. Поклонники надеются, что она внесет нужную сумму и отделается штрафом. В любом случае, у нее пока есть все шансы.

"Если на момент декабря 2021 года налог за 2020 год не был уплачен, то наказания уже не удастся избежать, но выражено оно будет в форме пени. По прошествии трех лет и при учете суммы налоговых обязательств, уже может наступить уголовная ответственность", – подытожила Елена.