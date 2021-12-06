"С чего вы взяли, что это Клава Кока?": Киркоров назвал имена претендентов на "Евровидение-2022"

Смотр европейской попсы пройдет в мае будущего года в Турине. Филипп уже в предвкушении. "Трек практически готов. Артист готов — это может быть он или она… Думаю, мой выбор вас не разочарует, и вы будете приятно удивлены", – заявил Киркоров.
Все сразу стали думать, кто же будет представлять Россию. И многие решили, что речь идет про 25-летнюю Клаву Коку – мол, слишком много в последнее время ее возле короля российской эстрады. Он даже пригласил ее в качестве "главной музыкальной звезды" на недавний день рождения своей дочери Аллы-Виктории.
"С чего вы взяли, что это Клава Кока? – ответил певец на прямой вопрос за кулисами юбилейной "Песни года", где Клава, кстати, тоже была. – Не верьте слухам! Обо мне тоже столько разных слухов ходит!"
Но певец, по крайней мере, намекнул, кто значится в списке претендентов. "Это может быть и Ваня Дмитриенко, и Даня Милохин, и Егор Крид, и Александр Панайотов, который очень достоин, и даже "Хор Турецкого", – описал певец вероятный шорт-лист.
Последний вариант кажется наименее вероятным, если учесть, что по правилам "Евросонга" во время выступления участников на сцене может находиться максимум шесть человек. А в "Хоре Турецкого" их десять.
В интервью "Дни.ру" Филипп Киркоров пообещал, что все равно возьмет конкурс измором. "Я поставил себе такую цель – обязательно привезти "Евровидение" в Россию, – заверил артист. – Не суть важно, в каком качестве, но привезу!"
Напомним, в первый и пока единственный раз этот престижный песенный конкурс проходил в нашей стране в 2009 году. Тогда это стало возможным благодаря победе Димы Билана.