"С чего вы взяли, что это Клава Кока?": Киркоров назвал имена претендентов на "Евровидение-2022"

Филипп Киркоров представлял Россию на "Евровидении" в 1995 году, заняв там с песней "Колыбельная для вулкана" 17 место. С тех пор участие в этом музыкальном конкурсе стало для него аттракционом. Он приезжает на "Евросонг" в качестве продюсера, композитора – то с Натальей Гордиенко из Молдовы, то с Ани Лорак из Украины, то с Дмитрием Колдуном из Беларуси. Не станет исключением и 2022 год.



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