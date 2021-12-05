Врачи не спасли: умер основатель "Кинотавра" Марк Рудинштейн

На конец 2021-го выпало немало смертей. Ушли Александр Градский, Нина Ургант, Владимир Наумов, Валерий Гаркалин... 5 декабря пришла еще одна печальная новость – умер продюсер Марк Рудинштейн.

Российский актер и кинокритик скончался в возрасте 75 лет. Печальную новость подтвердила супруга кинодеятеля Наталья. "Да, Марк умер. Спасибо за соболезнования. Говорить нет сил", – заявила она в беседе с журналистами.

16 ноября Марк Рудинштейн попал в больницу с сердечным приступом. Инфаркт сразил продюсера всего через два месяца после операции по стентированию коронарных артерий. Стоит отметить, что хирургическое вмешательство было проведено в экстренном режиме.

Последние несколько недель медики пытались стабилизировать состояние Марка Рудинштейна, однако все становилось только хуже. По слухам, в ночь на 25 ноября продюсер впал в кому.

Врачам не удалось спасти основателя кинофестиваля "Кинотавр". 5 декабря его сердце остановилось. Последние дни своей жизни он провел на аппарате ИВЛ.

Напомним, многие знали и любили Марка Рудинштейна как основателя кинофестиваля "Кинотавр". Звезды отечественного кино всегда с нетерпением ждали этого события, со временем ставшего одним из ключевых в российском шоу-бизнесе. Также продюсер организовал премию "Золотой овен", а также был автором и ведущим еженедельной программы "Золотая пыль".