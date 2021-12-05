Отказавшуюся петь 72-летнюю Пугачеву тащат на сцену

Примадонна давно перестала гастролировать, выбрав личную жизнь. Музыкант Александр Левшин уверен, что Алла Пугачева должна вернуться к работе.

72-летняя Алла Пугачева отреклась от громких концертов, бурных аплодисментов и светских тусовок. Если в молодости она предпочитала блистать перед разношерстной публикой и петь про холодный айсберг, то теперь ее потребности совершенно иные.

Примадонна спокойно и непублично сидит в личном замке в окружении мужа и маленьких отпрысков. Свет софитов певицу уже не манит. Она еще пытается казаться моложе своих лет, но россияне с горечью признают, что Алла Пугачева превратилась в скукоженную старушку.

Солист группы "Рецитал" Александр Левшин в былые времена тесно взаимодействовал с Примадонной. То, что происходит с ней сейчас, он считает недоразумением. Артист уже все решил за коллегу. "Пугачева должна жить на сцене, а она разыграла историю с семьей, детьми, замком", — заявил СМИ вокалист.

Такими призывами музыкант условно тащит звезду выступать на потеху публике, хотя сейчас не поддерживает с ней общения. Мужчина признался, что Алла Пугачева не поддалась уговорам по телефону.

Александр Левшин убежден, что знаменитость скучает по карьерным прелестям — перебирает старые снимки, окунается в воспоминания. По его словам, Алла Пугачева никакая не Примадонна, а лицо музыкально-драматического эстрадного спектакля.