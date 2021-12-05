"Ты еще и тупенький немножко!": Лазарев вырвал из ошарашенной Кудрявцевой клок волос

Их дуэт давно полюбился зрителям. Дружеские подколы, шутки, личные истории – все это смотрится органично и уместно для праздника.
Но в этот раз во время объявления информационных партнеров фестиваля Лазарев позволили себе небольшую фамильярность. А ведь за острой на язык Лерой на заржавеет. "Ты еще и тупенький немножко!" – съязвила она. Зал одобрительно захлопал.
"Лера, это уже антиреклама", – парировал Лазарев. Но тут заметил, что прическа соведущей украшена массивным пластиковым цветком-заколкой. "Убери уже этот ужасный цветок с головы!" – вдруг сказал Сережа и зачем-то сорвал декор с головы 50-летней Кудрявцевой. А вместе с ним вырвал и здоровый клок волос!
"Чуть парик не слетел!" – сказал Лазарев. И свернулся от хохота в калач. А вместе с ним грохнул и зал. Это был самый яркий момент пятичасового концерта.
"Не снимайте, не снимайте!" – умоляла Кудрявцева зрителей. Но тоже не могла справиться с приступом дикого смеха.