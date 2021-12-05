Сладкий: Киркоров отказался целоваться со взявшей у него в рот Калашниковой

Легендарный телефестиваль "Песня года" отметил 50-летие. В пятичасовом концерт участвовали все звезды российского шоу-бизнеса. Но они не только представляли хиты, но и получали награды. Так Филипп Киркоров за дуэт с Maruv заслужил приз за "Самый провокационный проект года" – песню и клип KOMILFO. А за кулисами он уже и сам раздавал всем сестрам по серьгам.

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