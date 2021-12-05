Сладкий: Киркоров отказался целоваться со взявшей у него в рот Калашниковой

Киркоров так сиял камнями, стразами, пайетками и стеклярусом, что со стороны могло показаться, что это – большая новогодняя елка. А под елку принято класть подарки. Вот и Лучезарный пришел не с пустыми руками.
Он принес огромный букет из... зефира! Оказалось, в далеком Ижевске певец наладил именное производство сладостей – зефира ручной работы. "Филипповый заводик, где все производится по бабушкиному рецепту", – улыбается певец.
В этот вечер он был в хорошем настроении, юморил и щедро лично кормил многочисленных журналистов. Кружившая рядом Анна Калашникова тоже причастилась киркоровскими дарами – взяла ртом зефир прямо из звездных рук.
С зефиром во рту, она тут же хотела слиться с холостым певцом в страстном поцелуе на виду у камер. Вот была бы сенсация! Но умный певец отпрянул: "Что ты, милая моя, я на диете! Даже от одного запаха могу поправиться! Хотя тут, что называется, продукция sugar free (без сахара – Прим. ред.)
Журналист "Дни.ру" тоже удостоился чести съесть зефир из рук суперзвезды. "Котик, котик, дай мне в ротик!" – игриво приговаривал при этом щедрый артист.
Певец пояснил, что делать производство зефира бизнесом не планирует – это просто для подарков друзьям. Да и денег, по его признанию, ему хватает на все. "У меня есть вилла в Греции, где мечтаю жить в старости, поедая свой зефир и печенюшки", – признался Филипп.