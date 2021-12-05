"Идет жертва": Миддлтон плюет в душу детям на Рождество

Стало известно о проблеме в королевской семье. Кейт Миддлтон и принц Уильям лишают детей рождественских надежд.

Герцога и герцогиню Кембриджских можно назать самой влиятельной парой Британии. Помимо монарших обязанностей, Кейт Миддлтон и принц Уильям воспитывают очаровательных наследников — Джорджа, Луи и Шарлотту. Правнуки Елизаветы II растут достойными членами королевской семьи, однако родители отказываются исполнять их простые заветные желания.

Эксперт по делам монаршей семьи Кэти Николл рассказала о принципах, которых Кейт Миддлтон и принц Уильям придерживаются на Рождество. В качестве праздничных подарков звездная чета преподносит детям не то, что они хотят получить больше всего. Ребятня грезит о новых гаджетах, но родители вручают им более практичные, по своему мнению, презенты.

Поскольку это делается из личных соображений, герцог и герцогиня практически плюют наследникам в душу. Возможно, таким образом они показывают воспитанникам, что не все мечты сбываются. Очевидно, Кейт Миддлтон и принц Уильям не испытывают нужды в финансах, но тем не менее обделяют детей.

Как сообщила Кэти Николл, в этом году герцогиня Кембриджская вынуждена отмечать Рождество дважды: в компании Елизаветы II и без нее. Такое стечение обстоятельств доставляет Кейт Миддлтон дискомфорт, но приходится идти на компромисс. "Со стороны Кейт идет жертва, потому что Рождество – очень важное событие для семьи Миддлтон, но они ставят королеву на первое место", — объяснила эксперт.