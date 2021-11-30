Дурная кровь: Кейт Миддлтон заставили кланяться собственным детям

Жена принца Уильяма далека от эталона монаршей дамы. Кейт Миддлтон раболепно угодничает королевским особам.

Обычаи британской элиты сыграли злую шутку с избранницей принца Уильяма. Герцогиня Кембриджская хоть и ходила под венец с внуком Елизаветы II, да только наивысших почестей из-за этого не приобрела. Кейт Миддлтон во дворце признают, грубо говоря, обладательницей дурной крови, так как ее родословная не переплетается с королевской.

Из-за протокола монаршей семьи Британии герцогиня Кембриджская подвергается требованиям, которые некоторым могут показаться лишними и даже нелепыми. Поскольку Кейт Миддлтон не дотягивает по статусу, ей приходится регулярно кланяться и принцу Чарльзу, и королеве, и принцессам Евгении и Беатрис.

Примечательно, что даже собственные дети герцогини в этом плане более влиятельны, чем она сама. Из-за жестких условий Кейт Миддлтон заставляет себя отвешивать реверансы маленьким сыновьям. Она освобождается от поклонов только в присутствии своего супруга — принца Уильяма.

Напомним, после свадьбы Меган Маркл признавали еще ниже по статусу, чем Кейт Миддлтон. Так что герцогиня Сассекская вынужденно угодничала перед герцогиней Кембриджской, согласно правилам его Высочества. Дело в том, что принц Уильям — будущий король, так что его супруга считается важнее, чем жена принца Гарри.