Кейт Миддлтон очаровала публику на цветочной выставке

Герцогиня Кэтрин посетила одну из самых престижных в Великобритании и известных в мире цветочную выставку Chelsea Flower Show. Кейт буквально очаровала публику своим видом. Супруга принца Уильяма вышла в свет в нарочито простом платье ниже колен изумрудного цвета в крупный белый цветок.
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