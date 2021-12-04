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Шоу-бизнес
"Ее прижали": Шукшина отстегнула крупную сумму после упрямой войны

"Ее прижали": Шукшина отстегнула крупную сумму после упрямой войны

Сестра актрисы рассказала чудовищную историю. Неужели Мария Шукшина пошла против морали?
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Скандальные слухи о семейных неурядицах Марии Шукшиной широко обсуждались россиянами. Поклонникам актрисы известно, что она воспитывает внука Марка при том, что его мать жива и здорова. Сама артистка утверждала, якобы ее невестка Фрейя Зильбер сама попросила о таком одолжении — привезла ребенка и оставила насовсем.

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 Мария Васильевна Шукшина

Мария Васильевна Шукшина телеведущая и актриса

Однако сестра звезды Ольга Шукшина придерживается совершенно другой позиции. По ее словам, сначала Мария Шукшина нарочито отказывалась привечать невестку и ее чадо, таким образом ведя упрямую войну. "Ее же прижали к стенке — она вынуждена была признать своего внука и взять его", — выразилась родственница актрисы.

Однако это еще полдела. Дальше, как сообщила Ольга, скандальная блондинка решилась на провокационный поступок — отстегнула за Марка крупную сумму его матери. По легенде, распрощавшись с сыном, Фрейя Зильбер обзавелась недвижимостью где-то в Алтайском крае. А Мария Шукшина тем временем взяла с нее обещание больше не высовываться.

Напомним, Ольга и ранее подставляла сестру перед обществом своими заявлениями. Недавно родственница актрисы сообщила, что Мария Шукшина занесла в "черный список" телефонный номер своей престарелой матери, которая нуждается в уходе и поддержке.


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Мария Шукшина. Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 4 декабря 2021, 17:51 Источник: BLITZ+ ✓ Надежный источник
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