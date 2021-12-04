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Шоу-бизнес
"Плохо воспитывает детей": Избаловавшего дочь Киркорова смешали с грязью

"Плохо воспитывает детей": Избаловавшего дочь Киркорова смешали с грязью

Дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория на днях отметила свое 10-летие.
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В честь дня рождения наследницы певец устроил грандиозное шоу, на которое собрался весь бомонд. Даже на анонс праздника были потрачены огромные усилия. В видео Девочка была в образе Круэллы, меняла наряды и исчезала в огне при помощи компьютерной графики.

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Мероприятие состоялось накануне вечером, присутствующие активно делились видео и фото с праздника в своих аккаунтах в соцсетях. Однако вот у поклонников феерия не вызвала восторга. Многие назвали праздник "пиром во время чумы" и смешали с грязью звездного отца, слишком балующего своих детей.

"Не детский праздник, а тусовка теток и дядек… от бешеных денег обезумели (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Зачем девочке весь этот сабантуй?", "Никогда не понимала зачем на дне рождении ребенка 10 лет весь попсовый бомонд! Ребенку нужны дети на празднике!", "А где дети?", "Ярмарка тщеславия", "Как восточный базар... Дорого, боХато... Кич какой то", "Самолюбование! на детский праздник не похож, обычная тусовка", "Так это концерт Филиппа или день рождения дочки", "Богатство напоказ! Не одобряю. Что вырастет? С детства вся в Дольче и брюлликах!", "Да..скромность это не Киркорова…Очень плохо воспитывает детей, очень балует", – возмутились в Сети.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
4 декабря 2021, 20:38 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Молодящийся Киркоров вывел в свет смазливого фаворита

комментарии

Ответить:

Гость914328
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ВЫ чего лезете в мою жизнь без спроса с грязными ногами, со своими неинтересными мне песнями, со своими рожами, со своим разводиловом, вы чего мою жизнь вампирите, обворовываете и <цензура>?!!!!!!!!!!!!! С какими-то голосованиями.
Гость914328
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Выпялили рожи вампиры, подпитаться чужими слезами хотите? А <цензура> вам. Я буду богаче и успешнее вас. Чмо шоубизовское. Я отказываюсь голосовать. Бедам моим конец, а вашему вампиризму <цензура>. Быть тому.
Гость914328
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Что всем что у меня украли, подавились.
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