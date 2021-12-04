"Ничего святого": Против оскорбляющего покойников "подлеца" Малахова пошли войной

Неприятный инцидент произошел на программе Андрея Малахова "Прямой эфир".

Скандалы вокруг семьи Маши Распутиной то и дело появляются в эфирах разных шоу. Создатели передачи "Прямой эфир" посвятили этой теме уже несколько выпусков. На одну из съемок пришла жена Виктора Захарова Елена. Бизнесмен уже много лет живет с Распутиной, будучи в браке. Естественно, Захарова рассказала шокирующие факты о певице.

В том числе, речь зашла о покойной Жанне Фриске. По словам Елены, когда артистка отправилась в лучший мир, Маша Распутина не смогла не прокомментировать случившееся. "На одну шлюху меньше стало. Померла, и хрен с ней", – именно такую формулировку приписала Распутиной жена ее возлюбленного.

Певица не прошла мимо оскорбления в эфире федерального канала. Она заявила, что создатели программы Андрея Малахова "подонки и наиподлейшие люди", которые намеренно оклеветали Машу, причем не в первый раз. Естественно, певица утверждает, что ничего такого никогда не говорила и не могла бы сказать о покойной коллеге.

"У них нет ничего святого: они ни перед чем не остановятся!", – негодовала Распутина о создателях шоу. Она буквально собирается пойти войной против Малахова и команды проекта, которые, по ее мнению, пускают в эфир непроверенные факты и позволяют клеветать на людей. Певица планирует подать в суд и добиться разбирательств.