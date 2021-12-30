"Пусть покайфует": раскрасневшийся Гордон прижался к довольной Барановской

Отношения Юлии Барановской и Александра Гордона вызывают пристальное внимание публики.

Телеведущие уже не первый год работают бок о бок в программе Первого канала "Мужское Женское". В личной жизни обеих знаменитостей все не столь прозрачно, вероятно, именно поэтому тесное сотрудничество Юлии Барановской и Александра Гордона не раз становилось поводом для слухов об интрижке между ними.

Сегодня Юлия Барановская опубликовала в своем инстаграм-аккаунте снимки всей команды шоу и поблагодарила коллег за еще один совместный год. Однако на фоне слухов внимание многих подписчиков тут же привлек тот факт, что раскрасневшийся от удовольствия Гордон уж слишком близко стоит к Барановской и прижимается к довольной женщине как-то уж слишком крепко.

Ироничные фолловеры написали:

"Ой а Гордон то прижался к Юле. Пусть покайфует" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Переплетение рук Юли и Гордона", "Гордон и Юля держаться за руки они тайно встречаются", "Гордон так нежно прильнул к Юле".

Отметим, что сами коллеги слухи о каких-либо романтических отношениях между ними никогда не подтверждали.

Также в комментариях многие пользователи поблагодарили ведущих за ту работу, которую они дружно делают, назвали их передачу поистине народной и поздравили с наступающим. А ранее Юлия Барановская поздравила с Новым годом читателей "Дни.ру".