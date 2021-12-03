"Бросить и не возвращаться": Малахов сделал важное заявление о работе

Ведущий поделился историей о том, что с детства хотел работать на телевидении. Он мечтал быть ведущим программы "Время" в 21:00. Когда Андрей поступил на факультет журналистики МГУ, его взяли на практику. Уже через неделю Малахов хотел уйти. "Было желание бросить и не возвращаться (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – вспоминает ведущий.
Однако все сложилось иначе: Андрей остался на студии, выполнял задачи "мальчика на побегушках", учился у старших коллег. Со временем череда сомнений отступила и Малахов уже 20 лет работает на телевидении и счастлив своему выбору.
Поклонников растрогала история творческого пути любимого ведущего. "Так оно все и бывает когда по настоящему любишь свое ремесло ", "Невероятный ведущий!", "Андрей, вы фантастически талантливый журналист, ведущий и руководитель проектов. Лицо телеэкрана", "Андрей, вы замечательный ведущий! Хочу выразить вам особую благодарность", "У вас талант от бога", "На одном дыхании! Спасибо, что делитесь. Очень интересно. Тоже прошла путь становления ярко и интересно, есть ,что вспомнить. А от вас мы ждем продолжения истории", – поддержали подписчики.