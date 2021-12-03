Сенсация: Дочь Киркорова сгорела перед камерами

На днях Алле-Виктории исполнилось 10 лет, по этому случаю девочку поздравляли друзья и коллеги по цеху. Праздник прошел в стилистике фильма "Круэлла". Но этим все не закончилось, звездный отец показал трейлер предстоящего концерта в честь дня рождения дочери.
В видео Алла-Виктория появилась все в том же образе из фильма. Сначала девочка переодета в белый балахон, в котором она буквально сгорает заживо прямо перед камерой благодаря компьютерной графике, появляясь снова уже в бунтарском наряде Круэллы. На светское торжество собираются все звезды отечественного шоу-бизнеса.
Подписчики пришли в восторг от задумки и от красивого ролика. "С нетерпением ждем вечера (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Очень круто", "Филипп! Волшебной Сказки!", "Сенсация", "Филипп любимый! Доченька сказочная красавица! Поздравляю! Чудесного настроения, прекрасного праздника! Видео очарована", "Очень креативно. Отличного вечера!", "Незабываемых Чудес и Сказочного Настроения!", "Классно, отличного дня имениннице, повеселиться на славу", "Правильные слова, что она произвела фурор, когда родилась!", "Очень кинематографично. Хорошего вечера! ", - написали комментаторы.