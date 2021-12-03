Почему тайный женатый любовник не оплатил налоги за роскошную квартиру МакSим на Садовом

Выяснилось, что у певицы МакSим сформировался крупный долг, который никто не покрыл за время ее госпитализации.

Для 38-летней российской певицы Марины Максимовой, более известной как МакSим, этот год стал предельно сложным. Артистка едва не отправилась на тот свет из-за продолжительной пневмонии и тяжелых осложнений. В больнице звезда в состоянии комы провела больше месяца.

МакSим до сих пор проходит интенсивную реабилитацию, выполняя несложные упражнения дома и посещая врачей и различные процедуры.

Как выяснилось, после выписки МакSим оказалась в черном списке должников. Она не платила налоги и задолжала по счетам за имущество более полумиллиона рублей.

Известно, что у певицы МакSим есть квартира на Садовом кольце в Москве в роскошном жилом комплексе "Триумф-палас". Помимо этого у нее в собственности есть помещение, в котором она открыла детскую школу искусств. Кроме того у артистки есть несколько иномарок и земельный участок.

Недавно стало известно, что у МакSим есть обеспеченный возлюбленный, который щедро относится к ней. Пара познакомилась несколько лет назад, но роман у них начался лишь недавно. По слухам, это состоятельный чиновник, у которого есть официальная жена.

Ранее "Дни.ру" писали, что исхудавшая до неприличия МакSим шокировала поклонников своим видом.