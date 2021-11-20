Похорошевшая МакSим о паломничестве к святыням после возвращения с того света

Творчество Марины Абросимовой, выступающей под псевдонимом МакSим, тесно связано с "МУЗ-ТВ". Здесь проходили премьеры ее клипов, выходили в эфир концерты, она побеждала в номинации "Лучшая исполнительница" на музыкальной премии канала. Поэтому не поздравить его с 25-летием артистка не могла. Хотя на вечере она не пела и к прессе на фотосессию и интервью принципиально не выходила.

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