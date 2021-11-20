Похорошевшая МакSим о паломничестве к святыням после возвращения с того света

Летом вся страна молилась за Марину – 38-летняя звезда тяжело боролась с коронавирусом, больше месяца провела в коме. У нее дважды останавливалось сердце, серьезно пострадали легкие. Врачи прямо говорили, что с такими поражениями шансы на выживание стремятся к нулю.
Но не исключено, что вырваться из цепких лап смерти звезде помогла усердная молитва ее духовника игумена Луки – настоятеля Спасо-Преображенского мужского монастыря в Крыму. Он несколько раз навещал артистку в больнице, а когда она поправилась, то сама отправилась на полуостров.
На странице артистке появились ролики из Бахчисарая, где находится знаменитый подземный храм святителя Николая Чудотворца. Многие решили, что Марина поехала туда, чтобы поблагодарить всех святых за свое чудесное исцеление.
"Марина, как прошло ваше паломничество?" – удалось крикнуть репортерам проходящей на сцену за призом МакSим. "Я не паломничаю!" – отрезала артистка. А на вопрос о самочувствии сегодня ответила лаконично: "Спасибо".
Стоит отметить, что снимать похорошевшую после болезни певицу охрана не давала, ограждая ее от назойливых камер и микрофонов. Сама же звезда при этом ходила по Кремлю без защитной маски. Как шутили коллеги, у нее теперь антител на всю жизнь хватит...