"Не могу ему в душу лезть": Рудковская взорвалась после проделок Билана

Исполнитель хита "Невозможное возможно" влип в скандальную ситуацию, появившись нетрезвым на концерте в Казахстане. Этот казус Дима Билан связал с сильной усталостью и смертью Александра Градского. Якобы кончила коллеги так сильно его потрясла, что выбора не осталось.
Ожидалось, что после столь громких оправданий певец решит проводить артиста в последний путь, но он не появился на похоронах. Дима Билан нашел отговорку и этой проделке — был занят, много работы. Смысл необъяснимого поведение артиста журналисты решили раскрыть с помощью Яны Рудковской, но звезда отреагировала резко.
Корреспонденты спросили у продюсера, почему Дима Билан так эмоционально скорбел, а потом просто плюнул на прощание с музыкантом. "Я с ним не живу, не могу ему в душу лезть. Это некорректный вопрос!" — взорвалась Яна Рудковская.
Блондинка отметила, что в ее адрес такие обращения неуместны, и попросила больше не тревожить ее по схожим поводам. Выгораживать Диму Билана знаменитость не стала.
Напомним, Алексей Панин призвал певца оставить сцену и работать на заводе. По его мнению, Дима Билан должен сменить род деятельности, если больше не может держать себя в руках. Актера не растрогала слезная исповедь вокалиста.