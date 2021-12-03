"Пора на пенсию!": 59-летний Лепс о завершении музыкальной карьеры

Первый альбом Григория Лепса вышел в далеком 1995 году. С тех пор он успел стать Заслуженным артистом, обладателем премий World Music Awards, "Песня года", "Золотой граммофон". Но, как неожиданно признался исполнитель, музыку он всегда ненавидел. И поэтому его самое большое желание – оставить ее.

"Моя самая большая мечта – бросить музыку, – признался певец за кулисами российской национальной музыкальной премии "Виктория", на которой исполнял композицию "Не троньте душу грязными руками". – Пора на пенсию!"

Певец не сообщил, когда конкретно он планирует проститься о сценой, но признался, что вынашивает планы о завершении эстрадной карьеры давно. "Я это планирую уже много лет!" – заявил он.

Вообще, с годами он, как оказалось, все больше охладевает к пению. "В музыкальной студии я сегодня в основном обедаю и ужинаю, – заверил артист. – Да и вообще музыку не слушаю – я ее с детства ненавижу (хотя играл в школьном ансамбле, а в 14 лет поступил в музыкальное училище, закончив его по классу ударных инструментов – Прим. ред.). У меня даже в машине она не играет – не люблю просто, да и портить вкус не хочу".

Напомним, в начале 90-х Лепс исполнял романсы в ресторане "1.3.7" в сочинском отеле "Жемчужина". И зарабатывал он по тем временам немало. Как сам вспоминал: "В день, бывало, и до 150 рублей доходило. Бывало и намного больше какие-то нереальные баснословные бабки".