Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

После слухов об измене жена Маликова превратилась в "живую мумию": Глаза не открываются
"Не выжил": Сенчукова появилась перед публикой без онкобольного Рыбина
Обнародованы официальные данные о состоянии обгоревшей Хлебниковой: Никто не угадал
Рухнувшая во время спектакля в зал Васильева помутилась рассудком
партнеры
Пятница
3 декабря
Лента новостей
10:16
Тарасова высказалась после интимных кадров с Загитовой: На всякое дерьмо не хочется обращать внимания!
10:10
"Я себе ни в чем не отказываю!": 54-летний Киркоров рассказал о сексе втроем
10:04
Снятая с самолета Пугачева показала зубы: Пела и ругалась
09:40
Обнаженная Загитова приласкала себя на глазах у публики: Игривое настроение
09:26
"Есть то, чего вы обо мне не знали": Малахов разоткровенничался после слухов о страшной болезни
09:22
"Пора на пенсию!": 59-летний Лепс о завершении музыкальной карьеры
09:01
Россиян предупредили о сильном подорожании одежды и обуви в 2022 году
08:52
Россияне ахнули при виде вывалившей все прелести жены Эрнста: Что творит?
08:43
"Это наша дочка!": 67-летняя Успенская ошарашила признанием о ребенке от 45-летнего Баскова
08:38
"Очень преувеличивают": известная певица о состоянии обожженной Хлебниковой
07:40
Странному поведению резко сдавшей Бузовой нашли объяснение
06:24
Застреливший человека Болдуин разрыдался перед камерой
05:54
Родила после 40, угодила в аварию и переломала кости: что стало со звездой фильма "Ищите женщину" Людмилой Дмитриевой
04:31
К чему снится застолье
02:37
Россияне потеряли дар речи при виде неузнаваемого Малахова
00:08
Проклов день: что нельзя делать 3 декабря
22:15
"Это истерика": стало известно о странном поведении отчаявшегося сына Градского
21:59
В Москве уборщица похитила украшения на полмиллиона рублей
21:48
Лавров призвал зарубежных коллег перечитать тексты Минских соглашений
21:47
В Новокузнецке на дороге произошло тройное ДТП
21:12
Облачившаяся в дерзкое мини Успенская возмутила россиян
20:47
В Москве молодая девушка умерла во время занятий вокалом
20:41
Белоруссия стала врагом Украины из-за слов Лукашенко о Крыме
20:17
В Дании десятки людей провели ночь в "Икее" из-за мороза
20:04
Сын Лукашенко попал под санкции США
20:03
Раньше было лучше: изменившаяся до неузнаваемости Савичева рассказала о пластике
20:01
"Белобрысая ведьма": Валерия тайно изменила внешность
19:35
Закоренелый холостяк Цискаридзе неожиданно заинтересовался браком
19:35
"Что ж ты, гнида": Озлобленная Гузеева накинулась на соперницу
18:54
Вступление Украины в НАТО является "красной линией" для России – Захарова
18:23
Житель Мытищ украл ноутбук и деньги из квартиры знакомой
18:00
Губы расползлись на пол-лица: Ирина Пегова ужаснула внешним видом
17:58
Выросла на два размера: Серябкина показала налитую молоком грудь
17:58
Почему близких не пускают к обгоревшей Хлебниковой – названа причина
17:56
"Это все!": Неприступную Волочкову соблазнил грузин Георгий
17:49
Будущая глава МИД Германии раскритиковала Меркель за беседу с Лукашенко
17:38
"Редкие фотографии": Литвинова показала киску Земфиры
17:14
Ягудин сжалился над косноязычной Загитовой: Надо просто работать над собой
17:13
В Кремле назвали высокой вероятность войны на Украине
17:13
Затушить сигарету о лицо: раскрыты подробности издевательств звезды турецких сериалов над женой
17:03
Вот так сюрприз: Градский подсунул наследникам огромные долги
16:52
Лукашенко: Тихановской не надо в Белоруссию, она в шоколаде с другими мужьями
16:33
"Пусть просто оплатит": Обиженная Сябитова плюнула в российских мужчин
16:28
После долгих лет молчания Кожевникова публично обратилась к сестре
16:18
Звездный адвокат Пригожина обратился к россиянам с предупреждением
16:16
Трогательное фото: звезда сериала "Во все тяжкие" вновь станет отцом
16:13
"Все-таки вместе!": Элджея и Ивлееву застукали на курорте после развода
16:02
Эксперт Карасев: Зеленский выстроил на Украине постсоветскую политическую модель
15:56
Брошенная Карнавал потеряла сознание на публике: Выносили на руках
15:45
В Подмосковье из психбольницы сбежал преступник
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Лучшая": возомнившую себя певицей Цымбалюк-Романовскую облизали с ног до головы
Королева роскоши и гламура: красивая молодая вдова потрясла народ у гроба Градского
"Ошарашил": Муж облапал голую Макееву в ванной
Специалист вынес приговор изуродованному сыну Яковлевой
"Лицемерие и неуважение": Кравец возмущена безобразием на похоронах Градского
Отпевание в монастыре и православный крест на могиле: странности похорон еврея Градского
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Пора на пенсию!": 59-летний Лепс о завершении музыкальной карьеры

"Пора на пенсию!": 59-летний Лепс о завершении музыкальной карьеры

Первый альбом Григория Лепса вышел в далеком 1995 году. С тех пор он успел стать Заслуженным артистом, обладателем премий World Music Awards, "Песня года", "Золотой граммофон". Но, как неожиданно признался исполнитель, музыку он всегда ненавидел. И поэтому его самое большое желание – оставить ее.
прочитано 616 раз

"Моя самая большая мечта – бросить музыку, – признался певец за кулисами российской национальной музыкальной премии "Виктория", на которой исполнял композицию "Не троньте душу грязными руками". – Пора на пенсию!"

ПО ТЕМЕ

Выросла красавицей и создала свою группу: как живет и выглядит 19-летняя дочь Григория Лепса

 Григорий Викторович Лепс

Григорий Викторович Лепс певец

Певец не сообщил, когда конкретно он планирует проститься о сценой, но признался, что вынашивает планы о завершении эстрадной карьеры давно. "Я это планирую уже много лет!" – заявил он.

Леонид Агутин, Григорий Лепс и Филипп Киркоров. Фото: Дни.ру

Вообще, с годами он, как оказалось, все больше охладевает к пению. "В музыкальной студии я сегодня в основном обедаю и ужинаю, – заверил артист. – Да и вообще музыку не слушаю – я ее с детства ненавижу (хотя играл в школьном ансамбле, а в 14 лет поступил в музыкальное училище, закончив его по классу ударных инструментов – Прим. ред.). У меня даже в машине она не играет – не люблю просто, да и портить вкус не хочу".

Напомним, в начале 90-х Лепс исполнял романсы в ресторане "1.3.7" в сочинском отеле "Жемчужина". И зарабатывал он по тем временам немало. Как сам вспоминал: "В день, бывало, и до 150 рублей доходило. Бывало и намного больше какие-то нереальные баснословные бабки".

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Дни.ру
Автор: 3 декабря 2021, 09:22 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сексуальная ведущая Первого канала стала звездой вечеринки Лепса

комментарии

Ответить:

Гость908369
Пожаловаться Ответить
слава те хоспади, и забери с собой лещенку, бабкину и остальную пенсионную камарилью
1

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Есть то, чего вы обо мне не знали": Малахов разоткровенничался после слухов о страшной болезни

Ведущий решил быть откровенным с поклонниками
Шоу-бизнес

Обнаженная Загитова приласкала себя на глазах у публики: Игривое настроение

Случилось неожиданное
Шоу-бизнес

Нигде не работает, живет у мамы и скрывает отца ребенка: что стало с единственной дочерью Ларисы Долиной

Как живет Ангелина Миончинская

Шоу-бизнес

Похудел, ушел к молодой и снова стал папой: как живет экс-муж Бледанс, бросивший ее с особенным сыном

Что стало с Александром Семиным после развода

Гороскоп

Гороскоп на декабрь 2021 года
Гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря 2021 года
Астролог назвала самые удачные дни 2022 года
Названы благоприятные дни для шопинга в 2022 году

Здоровье

Число подхвативших коронавирус в России за сутки превысило 33 тысячи человек
Частная клиника подала в суд на ВОЗ из-за названия нового штамма коронавируса "омикрон"
Стали известны округа Подмосковья с самой тяжелой ситуацией по коронавирусу
Почти 33 тысячи человек заразились коронавирусом в России за сутки

Спорт

Взбешенный Боярский с кулаками накинулся на футбольного тренера: Остается надеяться на чудо
74-летняя Тарасова заговорила о беременности: Хотела бы девочку!
Оголенная грудь и мини-шорты: Загитова покрасовалась на камеру
Милохин и Медведева не удержались от страстного поцелуя в губы на глазах у всех

Регионы

Житель Мытищ украл ноутбук и деньги из квартиры знакомой
В Подмосковье из психбольницы сбежал преступник
Полицейские Коломны поймали подозреваемого в краже
В Долгопрудном мужчина убил брата гвоздодером
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+