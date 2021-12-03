Странному поведению резко сдавшей Бузовой нашли объяснение

Ольга Бузова всегда любила ловить на себе удивленные взгляды. Блогер Арина Феликс проанализировала действия телеведущей.

Директор Ольги Бузовой сделал грустное заявление. Оказалось, что его подопечная столкнулась с серьезными проблемами. Все началось во время подготовки к новому шоу. Тогда у дивы сильно заболела рука и она обратилась к специалистам.

После этого у нее началось настоящее "путешествие". Бывшую Давида Манукяна срочно госпитализировали, после чего та чуть ли не сбежала из больницы, чтобы продолжить репетиции. Спустя какое-то время, красотка снова оказалась в больнице. Обо всех своих передвижениях экс-супруга Тарасова, как всегда, рассказывала в "сторис" в своем аккаунте в "Инстаграме". Поклонники внимательно следили за тем, что происходит с красоткой.

"Возможно, у Бузовой реально есть какие-то проблемы со здоровьем, но она сейчас на пике популярности и упускать шанс заработать совсем не хочет, поэтому и пашет. Она молодая, здоровье позже подлечит", – заявила Арина Феликс.

Напомним, что вчера участник "Дома-2" Рустам Солнцев предложил Бузовой "засунуть в одно место" свою руку. Как выяснилось позже, он не поверил своей коллеге. Он достаточно в резкой форме объяснил, почему считает, что слова артистки – ложь.

"А насчет хайпа – это делают все. Почему Бузовой нельзя?" – подытожил блогер.