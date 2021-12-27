"Прекрасный выбор": Цискаридзе слился в экстазе с красавицей-блондинкой

Николай Цискаридзе заинтриговал поклонников снимками в своем инстаграм-аккаунте с предновогоднего праздничного выступления. Хореограф поучаствовал в съемках "Голубого огонька" на телеканале "Россия 1".
Он выступил в паре с артисткой Аглаей Шиловской, исполнив песню "Остановите музыку". Фолловеров привело в изумление то, что на одном из фото Николай Цискаридзе и красавица-блондинка страстно целуются в губы.
В подписи к своему посту артист балета завил, чт в итоге девушка сделала правильный выбор. Россияне принялись активно комментировать фотографии. Они пришли к мнению, что пара отлично смотрится. "Прекрасный выбор", – высказался один из них.
Напомним, недавно Николай Цискаридзе рассказал о женщине, с которой бы связал себя узами брака. Он заявил, что это будет маленькая и хрупкая представительница прекрасного пола. Примечательно, что ранее танцор говорил о том, что не представляет себя чьим-то супругом и не хочет "размножаться в неволе". Хореограф и педагог никогда не был женат.
Как писали "Дни.ру", ранее артист проявил нежные чувства к 74-летней Марине Нееловой. Он признался, что это его любимая актриса и поцеловал ее на публике.