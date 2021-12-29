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Шоу-бизнес
Валерия и Пригожин поздравили читателей "Дни.ру" с Новым годом – 2022

Валерия и Пригожин поздравили читателей "Дни.ру" с Новым годом – 2022

Уже совсем скоро страна будет провожать уходящий год. Звезды шоу-бизнеса обратились к читателями "Дни.ру" в честь самого семейного и теплого праздника.
прочитано 399 раз

Валерия и Иосиф Пригожин – одна из самых любимых публикой и крепких пар отечественного шоу-бизнеса. Получить поздравление от них – настоящее новогоднее чудо. Весь год звездные супруги радовали нас яркими инфоповодами и вели активный образ жизни.

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 Иосиф Игоревич Пригожин

Иосиф Игоревич Пригожин продюсер

Теперь пришло время немного выдохнуть и вспомнить, что произошло в жизни исполнительницы и продюсера. Недавно, например, младшая дочь Пригожина сделала им сюрприз и буквально лишила отца дара речи. Она приехала в гости на праздники. Очарованные поклонники не переставали обсуждать потрясающую фигуру Валерии, а она не упускала возможности показать, на что способна. Иосиф же во всем поддерживал любимую супругу и даже готов был поучаствовать в настоящем бою.

Пара обратилась к читателям и пожелала им всего самого доброго в Новом году. Они отметили, что 2021, как и предыдущий год, был непростым. При этом они оба верят в то, что 2022 станет счастливым, а пандемии больше не будет. "Хочется встречаться, обниматься, целоваться без тени опасения", – сказала артистка.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 29 декабря 2021, 16:18

комментарии

Ответить:

Гость931021
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Самое лучшее поздравление от этой семейки- исчезнуть с глаз народа- ноооо… Их в дверь- они в окно…
Гость934761
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Да пошли-ка эти двое,что толстопузый брехун,что его безголосый набор костей ,со своими поздравлениями.Самое лучшее,что эти двое могут сделать,это слинять с наших глаз.
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