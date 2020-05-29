Пригожин мечтает разобраться со Шнуровым "по-мужски": Кадык бы ему вырвал

Скандал Иосифа Пригожина и Сергея Шнурова набирает обороты. Все началось с безобидной перепалки, а может кончиться кровопролитием.

Но все же будем полагаться на благоразумие уважаемых людей. Впрочем, это не мешает супругу Валерии публично угрожать лидеру группы "Ленинград" расправой.

Так, во время общения с журналистами продюсер заявил, что его чрезвычайно расстроил затянувшийся конфликт с музыкантом. Особенно его задело то, что певец посмел выложить в общий доступ личную их переписку. Точнее не совсем переписку, а нецензурные высказывания Иосифа Пригожина в адрес Сергея Шнурова, на которые последний не отреагировал.

По мнению супруга Валерии, подобно поведение показывает, что музыкант просто трус. На вопрос журналистки, как бы себя повел продюсер, если бы встретил певца за кулисами, последовал довольно жесткий ответ.

Пригожин отметил, что причисляет Шнурова к той породе людей, которые сразу же побегут жаловаться, если их побьют. "Но руки у меня чешутся! Я бы ему кадык вырвал!" – говорит муж Валерии.

Напомним, конфликт начался с того, что продюсер поддержал Тарзана и отметил, что многим артистам в период пандемии приходится нелегко – нужны выплаты. Сергей Шнуров высмеял "бедного" Иосифа Пригожина, а дальше, как говорится, слово за слово...