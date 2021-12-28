52-летний Пригожин обомлел от вида любимой: Не Валерия

Несмотря на крайне загруженный график, Валерия и Иосиф Пригожин всегда находят время на семью. На этот раз они прибыли к маме продюсера.

В личном блоге Пригожина появилось новое видео. На кадрах он заходит в квартиру вместе с супругой. Особенно публике бросилась в глаза ярко-розовая шуба знаменитости. Пара принесла родительнице букет, но за порогом их самих ждал сюрприз. Не успели они раздеться, как из комнаты вышла любимая дочь Иосифа, Лиза.

Сейчас девушке уже 22 года, и она живет в США. Там она учится и проводит свой досуг, а на родину приезжает не так часто. Как сообщает "Пятый канал", на этот раз она решила сделать сюрприз папе и вернулась в столицу, чтобы отметить Новый год с близкими, вспомнив все русские традиции.

Глаза Валерии даже округлились от удивления, а Иосиф Пригожин просто потерял дар речи. На видео все они трогательно обнимаются. В Сети продюсер рассказал, что у супруги просто случилась истерика от неожиданности, а он даже не смог ничего сказать наследнице. В комментариях многие отметили, что исполнительница была очень эмоциональна, а вот ее муж просто обомлел.

Напомним, до встречи с Валерией Иосиф был женат официально лишь один раз. В этом союзе родилась его старшая дочь и сын. Около семи лет позднее он прожил в гражданском браке с Лейлой Фаттаховой. Именно от нее у продюсера родилась младшая дочь, Лиза.