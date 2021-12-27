Не хуже Волочковой: 53-летняя певица Валерия показала свою "рогатку" публике

Певица Валерия похвалилась поклонникам растяжкой. Многие ахнули, увидев, как лихо звезда раскорячилась на полу.

В свои годы исполнительница прекрасно выглядит. Ее фигуре могут позавидовать даже молоденькие девушки. Для того чтобы быть в форме, артистка не жалеет себя, уделяя много времени тренировкам.

Свои умения певица Валерия продемонстрировала в "Инстаграм". Она разметила видео, в котором показала идеальную растяжку. На кадрах артистка находится в гостях у сына Арсения Шульгина и невестки Лианы. Под аккомпанемент наследникам на рояле звезда села на шпагат, передает Пятый канал.

Компанию жена продюсера Иосифа Пригожина составила младшая сестра невестки — Алекса Волкова. Девочка тоже сесть на шпагат. Знаменитость отметила, что они от души подурачились.

Пользователи соцсети восхитились отличной физической формой певицы Валерии и осыпали ее комплиментами. Они отметили, что артистка выглядит, как 16-летняя девочка. "Браво!", "Вы трудяга", "Вы великолепны", – высказались поклонники звезды.

Напомним, у певицы Валерии с супругом нет общих детей. При этом вместе они воспитывают наследников от прошлых браков. Год назад сын Арсений подарил знаменитой маме внучку. И теперь вокалистка души в ней не чает.