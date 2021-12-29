Многодетная Порошина рассказала о появлении в семье нового малыша

48-летняя Мария Порошина воспитывает четверых детей. Артистка поделилась радостью, которую ей принес уходящий год.

Актриса рассказала, что в ее семье произошло пополнение – появился новый малыш Майкл. Это щенок породы золотистый ретривер. По словам звезды, эта собака стала первой у ее наследников.

Мария Порошина отметила, что больше всех четвероногого друга упрашивала ее взять дочь Груня, которой скоро исполнится 12 лет. Знаменитость отметила, что сдалась на просьбы. Любимец появился в семье 1 ноя­бря, в день рождения артистки.

В тот день она участвовала в съемках в северной столице. Работа была долгой, поэтому к ней привезли детей. Мария Порошина взяла собаку из питомника. Милый и добрый щенок сразу понравился и самой звезде театра и кино, и ее наследникам. Имя ему дали в честь героя Джона Траволты – ангела из фильма "Майкл", поскольку, по словам актрисы, он на него очень похож.

Знаменитость отметила, что пес стал очень умным. При этом она призналась, что не является большой любительницей собак, поскольку осознает, какая это ответственность – иметь четвероногого друга. А у звезды и без этого достаточно забот. Но Майкл гармонично влился в семью, и о его приобретении артистка ничуть не жалеет.