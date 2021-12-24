Темноволосый крепыш: Порошина показала редкие кадры с сыном от тайного любовника

Звезда сериалов "Склифосовский", "Медиум" и "Родители" Мария Порошина в 2019 году стала мамой в пятый раз. У актрисы родился сын, которого назвали Андреем.
Незадолго до появления малыша на свет Мария Порошина развелась с коллегой по цеху Ильей Древновым. Экс-супругам пришлось через суд доказывать, что Илья не является отцом Андрея – артиста записали в свидетельство о рождения мальчика автоматически.
Сама Порошина и ее мать утверждают, что отцом крохи является богатый иностранец. Имя избранника знаменитость называть отказывается. Эта секретность провоцирует появление бесчисленного количества домыслов. Например, говорили, что звезда "Склифосовского" родила сына от влиятельного российского чиновника.
Ходили слухи, что отцом младшего ребенка звезды отечественных теленовелл является Ярослав Бойко. Мария и Ярослав знакомы со студенческой скамьи – вместе учились в Школе-студии МХАТ. В нулевых артисты играли главные роли в мелодраме "Всегда говори "всегда", а также работали в антрепризном спектакле "Неоконченный роман".
Пока светские сплетники ломают головы над тайной рождения Андрея, Мария наслаждается материнством. В "Сторис" своего инстаграм-аккаунта Порошина показала, как Андрей и его сестра Глафира играют в аэро-тир. Мальчика знаменитость показала со спины. Андрюша – темноволосый крепыш.
Мария Порошина ранее отмечала в беседе с журналистами, что ее единственный сын растет очень спортивным. Любимая забава Андрея – колотить боксерскую грушу. В малыше есть тяга к изобразительному искусству – он обожает рисовать и лепить из пластилина. Кроме того, у ее наследника, как отметила Мария, отличное чувство юмора.