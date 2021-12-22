Ничем не поможешь: сдавшей Кадышевой вынесли суровый приговор

Надежда Кадышева вышла в свет в странном виде. Визажист Алина Ножичкина прокомментировала ее появление на публике.

Не так давно Надежда Кадышева попала в объективы фотокамер, что изрядно испугало поклонников. Дело в том, что не все сразу узнали певицу из-за ее макияжа. Кому-то образ показался слишком откровенным для 62-летней исполнительницы.

Россияне в шоке от того, что они увидели на снимках и видео. Многие пишут о том, что блондинка сдала позиции. Некоторые даже не сразу узнали знаменитость – так сильно она переборщила с косметикой.

"Немного расстроил ее вид. Макияж, естественно, очень яркий. Это, действительно, не для женщины старших лет, но нужно отдавать отчет, что Надежда – это народник. Она столько лет отработала на сцене, у нее всегда были костюмы очень яркие. Чтобы было видно со сцены, макияж строится таким образом, чтобы он был намного ярче. Для жизни этот мейк, конечно, не для ее возраста", – высказалась Алина Ножичкина.

Стилист не верит, что ситуацию можно как-то исправить. Ножичкина вынесла артистке суровый приговор, заверив, что блондинке уже ничем помочь нельзя. Также она дала пару советов, благодаря которым она сможет выглядеть чуть естественнее.

"Да ничего тут уже не посоветуешь. Она уже привыкла к такому макияжу. Всю жизнь она пользуется накладными ресница, большими стрелками. Это сценический образ и она из него уже не выйдет. Никакой совет она не примет. Так, конечно, побольше розовинки хотелось бы на щечки, это делает женщину моложе. Сделать "смоки", убрать эти ресницы", – не сдержался эксперт.