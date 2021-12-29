Потеряла пальцы? Выставившую "обрубленные" ноги Волочкову крепко приложили

Анастасия Волочкова любит хвастаться свое коронной растяжкой и демонстрировать в соцсетях натруженные ноги. Однако зачастую звездная блондинка вместо комплиментов нарывается на жесткую критику.



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45-летняя танцовщица почти весь текущий месяц провела на корпоративах и съемках праздничных программ. Теперь она решила показать, чем зарабатывает на жизнь. В своем инстаграм-аккаунте балерина опубликовала снимок, на котором запечатлела свои конечности в салоне машины.

Из-за неудачно выбранного ракурса у фолловеров сложилось впечатление, что Анастасия Волочкова осталась без пальцев. Некоторые с первого взгляда даже испугались. "Пальцы отрубило", – высказался один из подписчиков.

Другие и вовсе откровенно набросились на балерину, отметив, что выставлять подобные кадры неумно. Некоторые обратили внимание на то, что сидеть таким образом в автомобиле небезопасно, поскольку при резком торможении можно вылететь ногами вперед.

Напомним, ранее Анастасия Волочкова предстала в длинном парике светлого цвета. Артистка приняла участие в шоу "Давай, поженимся!" и, по ее словам, одолжила парик у жениха. Россияне раскритиковали звездную блондинку, отметив, что искусственные волосы выглядят очень дешево и неестественно. К слову, не так давно балерина жаловалась на проблемы с выпадением волос.