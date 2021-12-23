"Культяпки на весь экран": Непропорциональные конечности Волочковой вызвали оторопь

Анастасия Волочкова напугала подписчиков.

Балерина решила показать, каким трудом дается искусство. После очередного выступления Анастасия выложила фото своих стоп, которые выглядят непрезентабельно из-за многолетнего стояния на пуантах. Ноги Волочковой сильно деформированы из-за тренировок, как и у всех танцовщиц балета. Однако далеко не все показывают их поклонникам крупным планом.

Подписчики набросили на Анастасию, признавшись, что фото вызывает оторопь. Многим показалось, что ноги непропорциональные, а пальцы слишком длинные. "Опять культяпки на весь экран (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ну у Вас же не полноценный спектакль, где надо полтора часа в пуантах находиться? Ну для кого это все?", "Не надо такие ноги показывать! Это не эстетично!", "Вы уже не занимаетесь балетом, поэтому можно их оперировать и придать им человеческий вид. К тому же все знают, что свое богатство вы нажили не трудом и уж тем более не ногами", "Этими ластами только детей пугать", "Валенки не помогут уже, лапти если только", "Спасибо, что другие натруженные места не показывает", "Теперь с такими ластами и дайвингом заняться можно", – написали комментаторы.

Ранее стало известно, что у бывшего возлюбленного Анастасии Волочковой родился сын. Теперь у ее дочери Ариадны есть маленький братик. Поклонники ждут реакции балерины, так как она крайне враждебно настроена к новому браку отца своего ребенка.