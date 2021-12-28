"Взял меня силой": Похотливый Жигунов надругался над коллегой

Звезда шоу-бизнеса рассказала об интиме с актером. Сергей Жигунов был с ней чрезвычайно близок.

Заслуженный артист России Сергей Жигунов в последнее время стал широко обсуждаем в Сети, благодаря бурной личной жизни. Развернутое интервью дала бывшая жена актера Вера Новикова. Женщина прощала ему измены, и даже принимала его с распростертыми объятиями после утех с Анастасией Заворотнюк.

Но похотливость пробудилась в мужчине еще до встречи с Верой Новиковой. Во время учебы в Щукинском училище он крутил роман с ныне известной певицей Анастасией. Она сообщила, что Сергей Жигунов над ней надругался.

"Мы трахались всего-то месяца два. Жуткий был гуляка! Однажды Жигунов меня взял силой", — объявила звезда 90-х. По ее словам, мужчина предлагал ей пожениться, но получил решительный отказ, отношения завершились. Анастасия заявила, что в то время Сергей Жигунов был очень обаятельным и симпатичным человеком, но далеко не лучшим актером.

Певица назвала артиста типичным провинциалом, который падок на женщин. По ее мнению, мужчина вряд ли когда-то сможет отказаться от любовных похождений.

Также стало известно, что несмотря на массу разочарований в экс-супруге, Вера Новикова все еще рассчитывает на его возращение. Женщина до сих пор любит артиста. Сергей Жигунов периодически разговаривает с ней по телефону.