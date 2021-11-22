Перепуганный Жигунов сообщил о страшных угрозах: Они меня в тюрьму!

Сперва Сергей Викторович не хотел прибегать к крайним мерам и пытался решить все вопросы путем мирных переговоров. Он понимал, что скандал может вовсе не сыграть на руку Леонарду Блаватнику, а также руководству "Первого канала", по заказу которого и было запущено производство картины. Однако вместо "мирного договора" случилось нечто совсем иное.
По словам Сергея Жигунова, их переговоры были крайне длительными и не привели ни к чему. Именно поэтому он якобы был вынужден направить "претензию" в адрес "Амедиа". Ответ не заставил себя долго ждать и оказался крайне неожиданным. По словам артиста, за то, что он пригрозил компании судом, ему выдвинули еще более страшную угрозу.
"Я в суд, они меня в тюрьму!" – рассказал Сергей Викторович. Он все еще старается относиться к ситуации с долей юмора, а потому отметил, что может просто именно так выглядит политика компании в отношении деловых партнеров. При этом актер, несмотря на все риски и страхи, намерен стоять на своем, хотя осознает, что "бывает всякое".
Следующее заседание назначено на одиннадцатое декабря. Предполагается, что представители обеих сторон обсудят все доказательства причастности Сергея Жигунова к созданию сценария ленты. Артисты и руководство обеспокоены тем фактом, что сериал может не выйти на экраны из-за скандала.