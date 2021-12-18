"Какого хрена?": Загнанный в угол Билан жалеет о публичном признании

Артист принял участие в шоу Максима Галкина "Музыкалити", где обсудил новый альбом рэпера Oxxxymiron. Треки у него не выходили 10 лет из-за скандала с Ромой Жиганом, который заставил артиста встать перед ним на колени. В итоге Oxxxymiron выразил все свои проблемы и обиды в текстах.
Билан высказался по поводу этого решения, он восхитился открытостью и вовлеченность рэпера, но сказал, что сам бы так не смог. Он считает откровенность репера ошибкой, он уверен, что сам бы быстро пожалел о таком. "Спустя время и года, раз и накрывает! Думаешь: "Какого хрена я все про себя рассказал?", – высказался Дима.
Недавно Дима Билан оказался загнанным в угол из-за своей ошибки. После смерти Александра Градского он так сильно нервничал, что не смог выдержать напора и решил успокоить себя алкоголем. В нетрезвом виде он вышел к зрителям на концерте в Казахстане. Зрители были оскорблены таким поведением артиста.
Билан сразу принес извинения, высказавшись о случившемся в "сторис" своего блога. Он сказал, что ему очень стыдно и он жалеет о содеянном, но навалившиеся проблемы его практически сломили. Дима даже признался, что в последнее время часто стал плакать.