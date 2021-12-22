"Господи, когда я это понял…": Очередной провал Билана слили в Сеть

Дмитрий Билан рассказал на новом музыкальном шоу "Синг Сонг" эксклюзивную историю о выступлении на конкурсе с песней Константина Меладзе "Как ты красива сегодня". Обсуждая особенности звучания русского языка в песнях, певец вспомнил о своей ошибке.
"Я пел: "Счастье в окна нам веет", а там, на самом деле: "Бог нам отмерил". Господи, когда я это понял…Какой кошмар. Иногда даже русский язык не слышишь", – ужаснулся победитель "Евровидения-2008".
Знаменитость сама поделилась этой информаций, слив тем самым в Сеть очередную тему для обсуждения для СМИ и поклонников. Но, конечно, этот конфуз намного безобиднее чем те, которые не так давно смешили многих россиян.
"Главная задача гостей шоу "Синг Сонг" — угадать, какую русскую песню поют иностранцы. Оппонентом Билана стала топовая казахстанская "тиктокерша" Хома, чья аудитория составляет более 35,7 миллионов подписчиков. Счет открыл Дима Билан, отгадав три композиции подряд. Гости активно шутили и не воспринимали друг друга как непримиримые соперники: "Дружба всегда! Мы команда!". Билан удивил всю студию, угадав едва различимое корейское исполнение хита Шуры: "Твори добро на всей земле", – объясняет Анастасия Зайцева.
Все отметили яркие эмоции Хомы и ее достойное соперничество. В конце выпуска ей предложили с помощью румян добавить образу Билана свою запоминающуюся фишку — розовый нос. "Как вам идет", — радостно подчеркнула Хома.