Раздетую дочь Успенской обнаружили в снегу: Посиневшая кожа и красные глаза

Долгое время дочь Любови Успенской была личностью достаточно загадочной. Однако теперь каждый может подписаться на ее личный блог.

Конфликт между Татьяной Плаксиной и ее знаменитой родительницей несколько лет активно обсуждала публика. Все дело в том, что Любовь Залмановна крайне трогательно всегда говорила о дочери. Она рассказывала журналистам, что ее ждет большое будущее, но затем девушка вдруг начала ходить по разным программам. В какой-то момент она перешла черту.

Тогда наследница Любови Успенской на всю страну заявила о том, что певица якобы издевалась над ней, а однажды и вовсе якобы чуть не задушила. Тогда все поклонники исполнительницы просто опешили. Никто не мог представить себе, как артистка мучает своего ребенка. Позднее выяснилось, что у девушки могли быть проблемы с наркотиками.

Сейчас в семье царит мир и спокойствие, а совместные фото матери и дочери можно увидеть везде. К счастью, Любовь Залмановна смогла помочь наследнице. Считается, что в Сети есть аккаунт, который якобы ведет сама Татьяна. Сегодня именно там появился достаточно необычный снимок. Девушка поздравила всех тех, кто родился в этот день. Публика поздравила ее в ответ.

При этом для праздничного дня Татьяна Плаксина выбрала слегка неожиданный кадр. На фото она предстала лежащей на снегу в одной толстовке. При этом снимок обработан так, что кожа девушки кажется посиневшей, а вокруг глаз можно заметить красные круги. Подписчики ахнули, ведь сперва вообще непонятно, почему раздетая дочь Успенской вдруг оказалась на морозе. Многие отметили, что фото могло было быть чуть более позитивным.