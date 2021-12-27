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Шоу-бизнес
Раздетую дочь Успенской обнаружили в снегу: Посиневшая кожа и красные глаза

Раздетую дочь Успенской обнаружили в снегу: Посиневшая кожа и красные глаза

Долгое время дочь Любови Успенской была личностью достаточно загадочной. Однако теперь каждый может подписаться на ее личный блог.
прочитано 25766 раз

Конфликт между Татьяной Плаксиной и ее знаменитой родительницей несколько лет активно обсуждала публика. Все дело в том, что Любовь Залмановна крайне трогательно всегда говорила о дочери. Она рассказывала журналистам, что ее ждет большое будущее, но затем девушка вдруг начала ходить по разным программам. В какой-то момент она перешла черту.

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 Любовь Залмановна Успенская (Сицкер)

Любовь Залмановна Успенская (Сицкер) певица

Тогда наследница Любови Успенской на всю страну заявила о том, что певица якобы издевалась над ней, а однажды и вовсе якобы чуть не задушила. Тогда все поклонники исполнительницы просто опешили. Никто не мог представить себе, как артистка мучает своего ребенка. Позднее выяснилось, что у девушки могли быть проблемы с наркотиками.

Сейчас в семье царит мир и спокойствие, а совместные фото матери и дочери можно увидеть везде. К счастью, Любовь Залмановна смогла помочь наследнице. Считается, что в Сети есть аккаунт, который якобы ведет сама Татьяна. Сегодня именно там появился достаточно необычный снимок. Девушка поздравила всех тех, кто родился в этот день. Публика поздравила ее в ответ.

При этом для праздничного дня Татьяна Плаксина выбрала слегка неожиданный кадр. На фото она предстала лежащей на снегу в одной толстовке. При этом снимок обработан так, что кожа девушки кажется посиневшей, а вокруг глаз можно заметить красные круги. Подписчики ахнули, ведь сперва вообще непонятно, почему раздетая дочь Успенской вдруг оказалась на морозе. Многие отметили, что фото могло было быть чуть более позитивным.

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Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 27 декабря 2021, 15:37 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость931021
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А я говорила- не надо ее из клиники вообще выпускать- найти хорошую уютную- и вперед
1

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