"Размозжу ему башку!": Припавший к бутылке Успенский бросался на ребенка среди ночи

Сказочник Эдуард Успенский угрожал сыну своей жены. Выпивающий тиран доводил мальчика до слез.

Третья жена писателя Элеонора Филина сообщила о чудовищных сценах, которые попадались ей на глаза. Эдуард Успенский был далеко не лучшим семьянином и отличался повышенной агрессией. На шоу "Судьба человека" стало известно, что автор детских книг пил алкоголь ежедневно и мог издеваться не только над своими детьми, но и над чужими.

Будучи в браке со сказочником, Элеонора Филина воспитывала детей от предыдущих отношений. Но ее звездный муж не был к ним благосклонен. Особенно остро писатель воспинимал восьмилетнего мальчика Влада, который жил с ним под одной крышей.

Эдуард Успенский вышвыривал ребенка за дверь, кидался в него бутылками. На шоу "Судьба человека" Элеонора Филина рассказала, как создатель "Простоквашино" не обнаружил у себя порции вина, и посреди ночи набросился на Влада с упреками. Он гонял рыдающего парнишку по дому и требовал дать ему алкоголь.

Были в отношении ребенка и угрозы, которые мать мальчика почему-то терпела и принимала. "Если он когда-нибудь поднимет на меня руку, я первым попавшимся предметом размозжу ему башку!" — твердил домашний тиран.

Кроме того, Эдуард Успенский выбрасывал с балкона любимые мягкие игрушки Влада, чтобы позабавиться за счет детского горя. "Влад плакал, Эдуард Николаевич радовался", — выдала Элеонора Филина на шоу "Судьба человека".