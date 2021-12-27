Семью покойной Началовой преследует злой рок: Юлечка забирает родню

Дочь певицы Вера Алдонина уже столкнулась с трагедией. Теперь она потеряла еще двоих родственников. О беде рассказала мать Юлии Началовой.
Таисия Началова сообщила в своем инстаграм-аккаунте, что в сентябре текущего года ушла на тот свет ее младшая сестра Елена. А в ноябре скончалась вторая бабушка Веры – Елена Алдонина. Мать артистки призналась, что все это неожиданно и очень больно.
Женщина отметила, что ей очень тяжело прощаться с любимыми людьми. Также мать Юлии Началовой пожелала фолловерам и их близким здоровья. Подписчики были шокированы печальными новостями звездной семьи. Они пожелали Таисии Началовой сил пережить все невзгоды.
Как писали "Дни.ру", недавно дочери знаменитости исполнилось 15 лет. Воспитанием Веры после смерти матери занимаются бабушка с дедушкой. Девочка выросла, стала настоящей красавицей и теперь очень напоминает свою известную маму.
Напомним, ранее дочь Юлии Началовой рассказала, как живет после смерти артистки. Вера Алдонина занимается музыкой. После школы она намерена поступать в театральный вуз и стать артисткой. Девушка унаследовала от матери прекрасные вокальные данные.