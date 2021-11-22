"Моя": любвеобильный Цискаридзе прижался к стройной красотке

22 ноября танцовщице исполнилось 58 лет. В честь этой даты прославленный хореограф опубликовал в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта фото с балериной.
На кадре видно, как Николай Цискаридзе положил голову на плечо хрупкой красавицы. При этом он томно прикрыл глаза, и на его лице легкая улыбка. Поклонники посчитали, что между друзьями и коллегами все-таки есть некая химия. "Моя Илзуша", — подписал снимок артист балета.
Напомним, ранее 47-летний Николай Цискаридзе рассказал о женщине, с которой бы связал себя узами брака. Он заявил, что это будет маленькая и хрупкая представительница прекрасного пола. Примечательно, что ранее танцор говорил о том, что не представляет себя чьим-то мужем не желает "размножаться в неволе". Хореограф и педагог никогда не был женат.
Как писали "Дни.ру", ранее Николай Цискаридзе проявил нежные чувства к 74-летней Марине Нееловой. Он признался, что это его любимая актриса и поцеловал ее на публике. Звезда при этом выглядела смущенной. Танцор поделился видео с артисткой в своем инстаграм-аккаунте. На кадрах он выглядит очень счастливым рядом с Нееловой.