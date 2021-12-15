"Пусть любовницы тебе рожают!": бездетная Азиза направила молодого мужа за сексом на сторону

Аника Керимова – самый известный сегодня звездный дизайнер. В ее нарядах щеголяют Лолита, Наташа Королева, Алена Водонаева, Маша Распутина и многие другие знаменитости. Правда, теперь приезжать за обновками им будет удобнее – Аника открыла огромный Дом моды на элитной Рублевке. Певица Азиза с молодым мужем приехала поздравить Керимову. А после зажигательного выступления поговорила откровенно с корреспондентом "Дни.ру".

57-летняя Азиза в этом году впервые вышла замуж. Ее избранником стал красавец-бизнесмен Алессандро Лортэ, который на 16 лет моложе. Звезда 90-х не делала из бракосочетания шумного торжества и позвала на торжество только самых близких.

"В декабре будет ровно год, как мы вместе, – улыбается певица. – И все это время мы не расстаемся. Правда, Алессандро пару раз слетал в Италию – у него двойное гражданство, и он может перемещаться свободно, а вот меня в наши ковидные времена не выпускают".

Сама же певица о паспорте Италии не думает. "Летом мы оформим семейную визу, и вот тогда полечу, – улыбается певица. – А вообще я, как жена, могу претендовать на вид на жительство. Дом на берегу моря там у нас есть. Хотя мы и не миллионеры, но у нас хватает средств и себя обеспечить, и всех родных".

После брака, разумеется, встал вопрос о детях. "Я вначале загорелась этой идеей и думала, что все получится, – вздыхает Азиза. – Но оказалось, что все не так просто. Я надеялась, что ребенка сможет выносить моя красивая племянница, но ей состояние здоровье не позволило – у нее проблемы с почками. И я смирилась с этой ситуацией, что детей у меня нет".

При этом певица нашла оригинальный выход из положения. "Я сказала мужу: "Аморе! Давай у тебя будет маленький гарем!" – улыбается звезда. – Поскольку я вышла уже из детородного периода, то давай возьмем домой пару молодых девушек и они родят тебе детей. У нас будет такая восточная семья – три жены, где я буду старшей. Эти девочки будут рожать, я стану воспитывать. Если вдруг муж откажется от этой затее, то я останусь без детей – как говорится, осталась на чем моталась".

Для нас подобные стремления отправлять мужа к любовницам могут казаться странными. Но для Азизы это в порядке вещей. "Мои бабушки испокон веков жили в гареме, растили детей и относились к ним как к своим", – пояснила звезда. При этом никакой ревности к любовницам не испытывает. "Ревность – это только в песнях", – пояснила артистка.