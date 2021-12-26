Вызов духов и позеленевшие артисты: как готовятся к новому году в замке Пугачевой и Галкина

Как празднуют наступающий Новый год дети звезд. Примадонна устроила роскошный праздник для наследников.

Максим Галкин женат на Алле Пугачевой уже более десяти лет. Пара воспитывает дочь и сына. Недавно отпрыски Примадонны решили отметить Рождество и пригласили по этому случаю друзей. Чтобы запечатлеть в памяти момент, отец близнецов выложил видео с мероприятия в свой "Инстаграм".

Пугачева и Галкин решили закатить грандиозную вечеринку, чтобы порадовать ребят. Для создания сказочной атмосферы она пригласили актеров, которые сыграли сказочных персонажей. Так, в гости к Лизе и Гарри пришли Гринч (актер с зеленым лицом) и рождественские гномы. Представление удалось на славу. Дети участвовали в квесте, разгадывали загадки, смотрели фокусы. Так, дети устроили воображаемый спиритический сеанс с доской Уиджи. В конце же они вышли во двор, чтобы водить хороводы вокруг нарядной елки. А завершили вечер красочным фейверком.

Напомним, что семья проживает в роскошном замке в деревне Грязь. Наследники артистов ходят в элитную школу, за которую родители платят нехилые суммы. Так, стоимость обучения в год превышает миллион рублей. В свою очередь, учебное заведение обеспечивает школьников первоклассными удобствами. Большой упор делается на физическом развитии детей. Например, в стенах школы есть бассейн и корт для игры в теннис.

Однако Алла Борисовна никогда не жалела средств на детей. С раннего детства они занимались в различных кружках. Примадонна даже наняла им педагога-француза.