"Все это очень нудно…": уставший от жизни в семейном гнездышке Пугачевой Галкин мечтает съехать

Шоумен Максим Галкин поделился личными переживаниями.

Продолжение: Вызов духов и позеленевшие артисты: как готовятся к новому году в замке Пугачевой и Галкина

Максим Галкин возвел в подмосковной деревне Грязь замок со всеми удобствами. На возведение семейного гнездышка потребовалось шесть лет. Общая площадь строения, по слухам, составляет 2,3 тысячи квадратных метров. На содержание огромного особняка, гектара прилегающей земли и штата прислуги у Галкина уходит половина всего заработанного.

В свежем интервью Максим признался, что жизнь в замке не так радужна, как может показаться. Шоумен устал от огромного вычурного дома, в котором так счастливы его жена Алла Пугачева и дети, восьмилетние Лиза и Гарри.

Иногда Галкин мечтает съехать в небольшую столичную квартиру. Судя по всему, знаменитость утомляют многочасовые поездки на съемки из Московской области в Москву. Несколько часов в день знаменитость проводит в дороге. Столичные апартаменты, говорит Максим, он сделал бы в современном стиле.

Супруг Аллы Пугачевой отметил, что слухи о великолепии его загородного дома несколько преувеличены. Дескать, его особняк только называется замком. В действительности, добавил Максим, интерьер в доме классический. Традиционный дизайн более подходит для комфортной жизни, отметил шоумен. Между тем Галкин не любит минимализм и "простые линии" в обстановке. "Все это очень нудно…" – рассудил ведущий.