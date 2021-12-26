Максим проболтался: кем Пугачева на самом деле приходится Галкину

Шоумен Максим Галкин 20 лет счастлив в браке с Примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой. Вместе супруги воспитывают восьмилетних двойняшек – Лизу и Гарри.
В свежем интервью Максим Галкин проболтался о том, как складываются его отношения с женой. Супруга старше шоумена на 27 лет, что, естественно, отражается на некоторых аспектах их общения.
Галкин не скрывает, что избранница сильно повлияла на него за годы совместной жизни. Алла Борисовна приходится Максиму главным наставником. Пугачева, говорит шоумен, помогает находить правильные пути для творческой реализации и достижения карьерных высот. Телеведущий поведал также, что часто спорит с женой, но та всегда оказывается права.
В семейных вопросах, говорит Галкин, он и его любимая равны. Решения, касающиеся воспитания детей и быта, принимаются сообща.
Напомним, летом этого, 2021 года, Максим Галкин отметил 45-летие. В честь дня рождения шоумен устроил торжество, на котором присутствовали коллеги, друзья и родственники. Перед гостями Алла Пугачева призналась, что каждый день благодарит судьбу, ведь у нее потрясающий муж. Появление Максима Галкина сделало Примадонну счастливой. По словам Аллы Борисовны, еще до встречи с шоуменом она видела вещий сон. В грезах к певице пришел Максим. "Я знала, что ты ко мне придешь и сделаешь мою жизнь удивительной", – сказала вокалистка.