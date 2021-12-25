Галкин рассекретил интимные подробности семейной жизни с Пугачевой

Максим Галкин рассказал, как они с Примадонной разделяют домашние обязанности и воспитывают детей. Также он поведал о милых прозвищах, которыми они друг друга называют.

У звездной пары подрастают восьмилетние двойняшки Лиза и Гарри. И отец, и мать удаляют своим чадам много внимания, поэтому дети растут очень развитыми и способными.

Сейчас Максим Галкин очень востребован в профессии, а его супруга приостановила эстрадную карьеру. Алла Пугачева полностью посвящает себя семье. В ютуб-шоу "Вопрос ребром" телеведущий признался, что подобное распределение ролей повлияло и на их родительские обязанности.

По его словам, Примадонна – злой полицейский или иначе – строгий родитель. Шоумен за это называет ее "полковник". Звезда делает с наследниками уроки. Максим Галкин же развлекает своих чад. С ним Лиза и Гарри играют и расслабляются. "Я — веселый батя", – заявил артист.

Также юморист признался, что считает Аллу Пугачеву главным наставником не только для детей, но и для себя. Это касается и семьи, и профессии.

Как писали "Дни.ру", звездные супруги уже подготовились к встрече Нового года. Для создания праздничной атмосферы чета богато украсила свой замок в подмосковной деревне Грязь. Не забыли Максим Галкин и Алла Пугачева и о новогодней ели. Лесную красавицу певица и шоумен нарядили не только в доме, но и на участке возле особняка.

