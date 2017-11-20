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Ноя. 20, 2017
просмотры: 123

Долина в золотом халатике огорчила надменностью

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Ставший традиционным концерт "Эх, разгуляй!" год от года становится все масштабнее. А его жанровая принадлежность теперь размыта – на сцену выходят не только представители шансона, но и рок-музыканты, и исполнители популярной музыки. В этом году на сцену вышла даже Лариса Долина. Зрители посмеялись над ее золотым халатиком, а журналисты были огорчены надменностью народной артистки – она остановилась только на пару секунд для фотографирования, а дать какие-либо интервью отказалась напрочь.

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