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Шоу-бизнес
Известный артист прижался к Долиной у всех на виду

Известный артист прижался к Долиной у всех на виду

Накануне Лариса Долина посетила юбилей Евгения Маргулиса, во время которого музыкант оказывал ей знаки внимания.
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Сегодня день рождения отмечает Евгений Маргулис. На празднование были приглашены друзья музыканта. В числе гостей оказалась и Лариса Долина. Певица по этому случаю опубликовала фотографию, на которой также запечатлены Макаревич с женой и Розенбаум. Сам же Маргулис пристроился сзади артистки. Долина, назвав гитариста "дружище", пожелала ему счастливой и долгой жизни.

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 Лариса Александровна Долина

Лариса Александровна Долина эстрадная певица

Напомним, Евгений Маргулис приобрел популярность благодаря участию в музыкальном коллективе "Машина времени". Он считается одним из одним из наиболее ярких рок-музыкантов. А в 2007 году артист проявил себя в качестве композитора.

Общественность позитивно отнеслась к новой публикации Долиной. Фолловеры отметили, что певица прекрасно выглядит, а потому неудивительно, что именинник оказывал ей весь вечер знаки внимания. "Какие все классные", "Красивое фото", "Дружные, супер", – написали фанаты.

Кстати, в последнее время Долина выглядит заметно помолодевшей. Она занялась собой и достаточно сильно похудела. Благодаря этому она теперь может одеваться молодежно. Артистку часто можно увидеть на светских вечерах в коротких платьях и топах. Однако многие фанаты заподозрили Ларису в чрезмерном использовании фотошопа. Также подписчики считают, что она обращалась к пластическим хирургам.

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Лариса Долина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
25 декабря 2021, 17:47 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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жидовские посиделки.
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