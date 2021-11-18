"Каждое утро в слезах": Измученная Подольская рассказала о проблемах с сыном

Наталья Подольская поделилась сокровенным с подписчиками.

Недавно у артистки родился второй сын, что сильно изменило жизнь семьи. Старший сын Артем сильно переживает из-за новых жизненных реалий. Мальчик стал постоянно требовать внимания мамы. Наталья уже буквально измучилась, не зная, как найти на все время. Она старается проводить с Артемом как можно больше времени.

"Тема каждое утро в слезах уходит в сад", – поделилась Подольская. Она вспомнила, что в детстве тоже требовала от мамы чрезмерного внимания, но потом это прошло. Наталья попросила у подписчиков совета, как можно бороться с такой проблемой и к кому обратиться.

"Дайте ему время", "Время, только время и любовь", "Мальчики всегда ближе к маме, у меня 2 мальчика и оба без меня не могут", "Это ревность к малышу", "У меня сыну 5 лет, и у нас та же история, он везде со мной, никуда не отойти от него (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – поделились комментаторы.

Ранее Наталья Подольская удивила подписчиков откровенным фото. На снимке она предстала в купальнике на коленях у своего мужа Владимира Преснякова, на фоне видно детей. Фанаты разошлись во мнениях. Некоторые решили, что фото красивое, другие увидели в этом перебор и чрезмерное откровение.