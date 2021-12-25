"Пытается отнять детей": Стоцкая откровенно рассказала о расставании с мужем

Анастасия Стоцкая долго скрывала разрыв с мужем, но недавно решила сообщить об этом журналистам.

Фанатов российских мюзиклов недавно поразила новость о расставании Анастасии Стоцкой с мужем. Пара была вместе десять лет и считалась одной из наиболее крепких в шоу-бизнесе. Более того, оказалось, что певица развелась еще в 2019 году, но не захотела пиариться на разрыве и нашла в себе силы сообщить грустную новость лишь сейчас.

Стоцкая не стала копаться в грязном белье и не раскрыла деталей. По ее словам, это личная история, которая далась нелегко не только ей, но и детям. Певица добавила, что рассказывать публично о таких вещах нужно только в экстренных случаях. "К примеру, повлиять на вторую половину, которая пытается отнять детей", – заключила она. Однако в ее ситуации таких вопросов не возникало, поэтому она сообщила эту новость тогда, когда смогла об этом говорить открыто.

На данный момент экс-возлюбленные поддерживают общение и решают вопросы, связанные с их общими детьми. Анастасия отметила, что до скандалов они с мужем не опускались и не собираются.

Кстати, в последнее время ходят слухи о том, что у Стоцкой есть роман с ее коллегой по цеху Александром Казьминым. Сплетни начали распространяться после того, как они вместе побывали на Мальдивах. Однако певица никак не комментирует это, говоря, что общественность не должно это волновать.