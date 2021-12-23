"Боль пронзила адская": Анастасия Стоцкая о неудачах во время спектакля

Недавно Анастасия Стоцкая дала интервью, в котором рассказала о своей жизни и карьере.



Певица поделилась с журналистами историей пути к роли звезды мюзиклов. Началось все в 2010 году с участия в представлении "Зорро". Сейчас же артистка участвует в постановке "Шахматы". По словам Анастасии, мюзикл был выдвинут в одиннадцати номинациях на премию "Золотая маска".

Корреспондент поинтересовался, с какими трудностями сталкивалась Стоцкая во время выступлений. Женщина поделилась самой ужасной историей, которая случилась с ней на фестивале "Музыкальное сердце театра". Во время репетиции звезда травмировала ногу, из-за чего выступать ей пришлось, заглушая боль лекарствами. Дальше – больше. Анастасия продолжила работать, не обращая внимание на растяжение. В итоге на одном из спектаклей она в очередной раз подвернула ногу. Однако на этот раз выступление пришлось прервать. "Боль пронзила адская", – заявила артистка.

Также певица рассказала об отношениях с фанатами. По ее словам, поклонники по-разному на нее реагируют, порой даже пишут всякие глупости. Однако Стоцкая рада, что ее образ не вызывает равнодушие у общественности.

Говоря о хейтерах, Анастасия призналась, что порой ее задевает критика, ведь все артисты стремятся к признанию. Однако она старается не обращать внимания, ведь известность всегда вызывает "шум за спиной".