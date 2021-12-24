"Приземлилась на спину": Перепуганная Алсу на огромной скорости упала с лошади

Алсу не рассчитала силы.

Артистка была задействована в съемках фильма Светланы Дружининой "Виват, Анна.Тайна дворцовых переворотов", на которых и случился неприятный инцидент. Алсу должна была скакать верхом на большой скорости, но не смогла справиться со своенравным животным и упала в первом же дубле. "Приземлилась на спину", – вспоминает певица.

Алсу сильно испугалась и больно ударилась, но все равно смогла собраться и продолжить работу. Конечно, бесследно ситуация не прошла, хоть и случилась много лет назад. На этом конные приключения артистки не закончились. Она всегда мечтала о красивом клипе с конем в кадре, поэтому для видеоряда к песне "Я люблю тебя" решили использовать сцену с верховой ездой.

Испытывая страх и к животному, и к скорости, Алсу вновь сорвалась с коня. Она уверена, что четвероногий напарник просто почувствовал у наездницы страх, еще помещало скользкое длинное платье, в котором снималась певица. Работу продолжили, как и в случае с кино, но артистка зареклась ездить верхом в будущем.

Ранее Филипп Киркоров высоко оценил музыкальный талант дочери Алсу. Он давно дружит с артисткой и видел все этапы взросления девочки. Теперь она стала полноценной юной певицей, не без помощи талантливой мамы. Филипп Бедросович уверен, что у ее таланта большое будущее.