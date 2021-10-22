Лучше мамы: дочь Алсу восхитила народ

Поп-король назвал себя "другом семьи" и рассказал, что этим вечером петь будет Микелла. Он показал сразу несколько номеров дочери знаменитости и указал, что находится в полном восторге от ее исполнения. "Идеал", – написал исполнитель в "историях" своего личного блога.
На кадрах он сидел рядом с самой Алсу, которая тоже смотрела на дочь с восхищением. Мама подпевала девочке, снимала ее, а Филипп Киркоров обнимал ее и расхваливал восходящую звезду. "Дочка чудо", – говорил он, целуя исполнительницу в щеку.
В конце певец воскликнул: "Ты наша девочка!". Микелла села за стол, а он подчеркнул, что ничего не было бы, если бы "не было этой красивой семьи, не было бы этого красивого ребенка". Алсу поблагодарила Филиппа Бедросовича и ответила, что у них были прекрасные учителя, это главное, а она очень счастлива.
Каждое появление Микеллы крайне впечатляет публику. Народ не устает повторять, какой у девочки сильный голос, а она лишь рвется вперед к новым вершинам и не смотрит по сторонам. Совсем недавно юная артистка спела со своей мамой в рамках шоу "Дуэты". Сама Алсу знала, что ей предстоит встретиться с наследницей, дочь же совершенно ничего не подозревала. В личном блоге родительница отметила, что и сама не ожидала, что сможет так грамотно скрыть такую новость.
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